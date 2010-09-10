Товары в косметологический кабинет
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Товары в косметологический кабинет
Открываем свой косметологический кабинет и хотелось бы найти надежного поставщика. Чтоб можно было и оборудование заказать и чтоб каждый месяц необходимые товары поставлял (маски, кремы, гели).
Есть вообще такие поставщики, которые таким занимаются одновременно?
Было бы очень удобно.
Есть вообще такие поставщики, которые таким занимаются одновременно?
Было бы очень удобно.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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