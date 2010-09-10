Товары в косметологический кабинет

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K@mila
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Сегодня, 02:48

Товары в косметологический кабинет

Сообщение K@mila » Сегодня, 03:03

Открываем свой косметологический кабинет и хотелось бы найти надежного поставщика. Чтоб можно было и оборудование заказать и чтоб каждый месяц необходимые товары поставлял (маски, кремы, гели).
Есть вообще такие поставщики, которые таким занимаются одновременно?
Было бы очень удобно.
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Ника1
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 июн 2016, 17:22

Re: Товары в косметологический кабинет

Сообщение Ника1 » 15 минут назад

Да такие поставщики есть, и я смогу Вам дать отличный совет по этому поводу.Самые выгодные предложение косметологического оборудования и товаров для косметологии можно найти в интернет-магазине
http://beautyway-s.ru/. Здесь не только хороший ассортимент , но и доступные цены, и доставка быстрая, поскольку весь товар есть всегда на складе. Так что заказывайте, уверенна что Вы будете довольны.
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