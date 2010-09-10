Сообщение K@mila » Сегодня, 03:03

Открываем свой косметологический кабинет и хотелось бы найти надежного поставщика. Чтоб можно было и оборудование заказать и чтоб каждый месяц необходимые товары поставлял (маски, кремы, гели).

Есть вообще такие поставщики, которые таким занимаются одновременно?

Было бы очень удобно.