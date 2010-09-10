Товары в косметологический кабинет
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Товары в косметологический кабинет
Открываем свой косметологический кабинет и хотелось бы найти надежного поставщика. Чтоб можно было и оборудование заказать и чтоб каждый месяц необходимые товары поставлял (маски, кремы, гели).
Есть вообще такие поставщики, которые таким занимаются одновременно?
Было бы очень удобно.
Есть вообще такие поставщики, которые таким занимаются одновременно?
Было бы очень удобно.
Re: Товары в косметологический кабинет
Да такие поставщики есть, и я смогу Вам дать отличный совет по этому поводу.Самые выгодные предложение косметологического оборудования и товаров для косметологии можно найти в интернет-магазине
http://beautyway-s.ru/. Здесь не только хороший ассортимент , но и доступные цены, и доставка быстрая, поскольку весь товар есть всегда на складе. Так что заказывайте, уверенна что Вы будете довольны.
http://beautyway-s.ru/. Здесь не только хороший ассортимент , но и доступные цены, и доставка быстрая, поскольку весь товар есть всегда на складе. Так что заказывайте, уверенна что Вы будете довольны.
2 сообщения • Страница 1 из 1
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