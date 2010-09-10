снять квартиру в самаре на часы самарский район

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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MilasymnHisk
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 минуты назад

снять квартиру в самаре на часы самарский район

Сообщение MilasymnHisk » 21 минуту назад

Участникам приветики, выезжаю в Самару, расскажите где искать квартиру в аренду?
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