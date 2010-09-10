канцтовары для офиса
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канцтовары для офиса
Канцелярские товары
В группу школьно-письменных и канцелярских товаров входят бумага и картон, школьно-письменные товары и товары канцелярского назначения.
Канцелярские товары включают большую группу непродовольственных товаров, в основном небольших размеров, которые необходимы человеку для выполнения различных математических расчетов и напечатания работ в пределах "дом-организация", а также при письме, черчении, художественных работах.
Ассортимент канцелярских товаров в зависимости от признаков может быть: групповым; видовым; марочным.
Одной из важнейших характеристик канцелярских товаров является ассортиментная, которая определяет принципиальные различия между канцелярскими товарами разных видов и наименований.
Бумага, картон и изделия из них
Бумага и картон также характеризуются прочностью на разрыв, линейной деформацией при увлажнении и высыхании, прозрачностью, воздухопроницаемостью и другими свойствами.
К изделиям из бумаги и картона относят тетради, дневники школьные, альбомы, блокноты и др.
Бумага и картон должны иметь допустимую определенную кислотность, щелочность и др. не иметь режущих кромок.
Бумага и картон должны обеспечивать удобство пользования ими с учетом функционального назначения. Они должны иметь соответствующие степень проклейки или быть без нее, обладать определенной гладкостью.
Надежность в потреблении бумаги и картона определяется их сохранностью – сопротивлением разрыву, излому, продавливанию, деформации и др. Эстетические свойства бумаги характеризуются совершенством производственного исполнения – белизной, цветом, оттенком, непрозрачностью, просвечиваемостью, лоском и др.
Производство бумаги состоит из получения волокнистых материалов, их подготовки к отливу, составления композиции, отлива, отделки, резки (некоторые виды бумаги продают в рулонах) на листы определенных размеров, упаковки, маркировки.
Ассортимент бумаги, картона и изделий из них
Картон по назначению может быть переплетным, упаковочным, обувным, электротехническим и др.
Бумагу для письма, машинописи, ксерокопирования, черчения и рисования выпускают в виде писчей, цветной писчей, тетрадной, почтовой, машинописной, копировальной, чертежной, прозрачной чертежной, ватмана, бумажной кальки, масштабно-координатной и рисовальной бумаги.
Декоративная бумага, имеющая окрашенную гладкую крепированную поверхность либо поверхность, имитирующую бархат, мрамор, кожу или полотно, применяется для отделки бумажно-беловой и картонажной продукции, а также в декоративно-прикладном творчестве.
Картон переплетный и прессшпан (сильно уплотненный картон) используют для изготовления альбомов, блокнотов, папок и других изделий.
К изделиям из бумаги и картона относят тетради, дневники школьные, альбомы, блокноты, записные книжки, книги для записей, папки, санитарно-гигиенические изделия и др.
Тетради различают ученические (школьные), общие, для рисования, эскизов, заметок, записи слов, нот.
Тетради ученические изготовляют из писчей бумаги № 1 (100 % беленой целлюлозы), тетрадной, шести видов линовок, объемом 12, 18, 24 листа, с цельнобумажным переплетом (блок-комплект листов скреплен с переплетом проволочными скобами).
Тетради общие выпускают из писчей бумаги № 1, тетрадной и писчей № 2 (50 % беленой целлюлозы и 50 % белой древесной массы), с линовкой в горизонтальные линии или в клетку, преимущественно объемом 48, 60 и 96 листов, с переплетом цельнобумажным, цельнокартонным, составным и др. Тетради общие бывают со съемными блоками.
Тетради для рисования получают из рисовальной бумаги, объемом 8, 16, 24 листа, с цельнобумажным переплетом.
Тетради для эскизов могут быть из бумаги рисовальной, мелованной (с покровным слоем с одной или с двух сторон, состоящим в основном из пигмента и связующего вещества) и других видов, объемом 12 и 50 листов, с переплетом цельнобумажным или составным.
Тетради для заметок обычно из писчей бумаги № 1, объемом 24, 48, 90 и 96 листов.
Тетради для нот имеют специальную линовку в виде нескольких горизонтальных станов с пятью параллельными линиями в каждом.
Дневники школьные выпускают из писчей бумаги № 1, 2, писчей цветной и др. с печатью по установленной канцелярские товары форме, объемом 40 листов, в обложке из одной детали или в составной.
Альбомы выпускают для фотоснимков, почтовых карточек, черчения, рисования, эскизов, стихов, значков, хранения почтовых марок. Различают по материалу переплета и блока, объему (количеству листов), размеру (в миллиметрах), конструкции переплета и его отделке, скреплению листов блока с переплетом.
Блокноты изготовляют из бумаги писчей № 1, 2 и других видов, нелинованной и линованной, объемом обычно 50 отрывных листов, имеющих просечку или скрепленных с обложкой спиралью. На внешней стороне обложки делается оттиск в одну-две краски или многими красками, тиснение фольгой и др.
Записные книжки разнообразны по материалу блока и переплетной крышки, объему, конструкции и оформлению крышки. Они могут быть с алфавитом и без него.
Книги для записей бывают канцелярские и книги учета, алфавитные, для записи кулинарных рецептов, книги-каталоги "Моя библиотека".
Папки различают для бумаг, нот, художников, дипломных работ, черчения и рисования (школьные), для школьных тетрадей, грампластинок. Они разнообразны по исходному материалу, конструкции, оформлению и размерам.
К санитарно-гигиеническим изделиям относят салфетки бумажные (столовые одно- и трехслойные, дорожные, косметические), скатерти, полотенца бумажные в рулонах и листовые, платки носовые, памперсы и пеленки детские и др.
Качество бумаги, картона и изделий из них
На торговых предприятиях качество бумаги, картона и изделий из них проверяют органолептически. Особое внимание уделяется проверке правильности упаковки, ее сохранности, выявляют наличие следов подмочки пачек, кип, ящиков. Внешним осмотром определяют соответствие бумаги, картона и изделий из них требованиям нормативно-технической документации и образцам-эталонам. При обнаружении пороков устанавливают их допустимость и сорт (если стандарт предусматривает деление на сорта).
Школьно-письменные и канцелярские товары, средства оргтехники
К школьно-письменным товарам относят принадлежности для письма (условно, так как их можно отнести к товарам канцелярским), черчения и рисования, школьные товары
Принадлежности для письма включают карандаши, фломастеры, ручки, чернила, тушь.
Карандаши выпускают в оболочке из древесины (в которой заключен пишущий стержень) и в корпусе из пластмасс (механические).
Карандаши в оболочке из древесины подразделяют по характеру пишущего стержня (чернографитные, копировальные, цветные), назначению (школьные, чертежные, рисовальные, канцелярские), степени твердости (М – мягкие, Т – твердые, ТМ и СТ – средней твердости. Цифра, стоящая рядом с буквой, характеризует степень твердости или мягкости стержня), форме (круглые, граненые), торговым наименованиям.
Чернографитные карандаши могут быть с металлическим ниппелем и резинкой, с декоративной головкой и полосами и др. Карандаши чернографитные (разных степеней твердости), цветные школьные (разных цветов) и др. выпускаются наборами.
Карандаши механические (пишущий стержень сменный и может перемещаться вдоль оси карандаша) бывают цанговые (с выходным зажимом – цангой или с дозированной подачей стержня) и винтовые (стержень перемещается вращением головки корпуса).
Фломастеры представляют собой пластмассовый корпус с крышкой, внутри которого находится тампон со специальными чернилами (цвет которых соответствует цвету корпуса), и капиллярно-пористый стержень (в основании). Применяют их для письма и рисования.
Шариковые ручки изготовляют со сменными пишущими узлами (малого или большого объема), заряженные специальной пастой. Различают шариковые автоматические ручки одноцветные с неподвижным пишущим узлом, одноцветные с выдвижным пишущим узлом и многоцветные. В продажу ручки могут поступать в виде наборов.
Чернила выпускают канцелярские (жидкие и сухие – порошки, таблетки) и для автоматических ручек.
Тушь вырабатывают обыкновенную и морозостойкую, черную и цветную; используют для письма, черчения и рисования.
Принадлежности для черчения – это чертежные доски, линейки, рейсшины, угольники, лекала, транспортиры, чертежные инструменты (циркули, рейсфедеры и др.), наборы чертежных инструментов (готовальни), кнопки и другие изделия.
Готовальни – наборы чертежные (НЧ) в специальных футлярах. Различают готовальни по материалу, применяемому для изготовления ножек чертежного и разметочного циркулей (из цветных сплавов и из стали), назначению (школьные для выполнения чертежных работ карандашом, конструкторские для выполнения чертежных работ карандашом, тушью или карандашом и тушью, для выполнения чертежи о-конструкторских специальных работ), количеству предметов в наборе (инструментов и принадлежностей).
Чертежные доски представляют собой щиты различной конструкции; чертежный стол – это чертежная доска с приспособлением для ее укрепления на определенной высоте и под заданным углом.
Линейки бывают чертежные, справочные металлические, канцелярские.
Рейсшина – чертежная линейка с поперечной головкой (обычно поворотной) на одном из концов.
Угольники выпускают для работы карандашом и для работы карандашом и тушью. Различают их по величине углов при вершинах.
Лекало – чертежное изделие из пластмасс и древесины, различной формы, для проведения или проверки кривых линий.
Гуашевые краски – водно-клеевые, пастообразные, отличаются от акварельных большой укрывистостью. Бывают художественные, плакатные и флюоресцентные декоративные. Выпускают гуашевые краски в банках (поштучно и наборами) и тубах. Акварельные и гуашевые краски легко смываются водой.
Темперные краски имеют пастообразную консистенцию. При употреблении их разводят водой, после высыхания они образуют непрозрачный, светостойкий и несмываемый водой слой. Подразделяют на художественные темперные казеиново-масляные и поливинилацетатные; выпускают в тубах разных цветов (поштучно и наборами).
Масла (льняное, ореховое) применяют для разбавления и затирания красок.
Лаки (даммарный, копаловый, лак-фиксатив и др.) используют для разведения художественных масляных красок и для покрытия произведений живописи (образуется пленка, сохраняющая яркость и чистоту цвета художественных красок).
К изделиям для хранения и переноса учебников, тетрадей и принадлежностей относят портфели, ранцы, сумки и пеналы.
В ассортимент канцелярских товаров включены различные товары канцелярского назначения: клеи силикатные, казеиновые, ноливинилацетатные, нитроцеллюлозные; принадлежности для скрепления бумаг – степлеры, дыроколы (клякспапир), скрепки, булавки, штемпельные краски и подушки; папки для хранения бумаг из ПВХ, ПЭ, картона, комбинированные с различными скрепляющими устройствами.
Качество школьно-письменных, канцелярских товаров
Качество школьно-письменных товаров во многом зависит от использованных материалов, конструктивных особенностей и способа изготовления. Все они должны соответствовать общим и специальным требованиям. Общие требования регламентируют соответствие использованных материалов видам и маркам, предусмотренным стандартами, а также образцу-эталону и др. Специальные требования предусматривают надлежащее исполнение основной функции изделия, например: подача чернил или пасты у автоматических ручек должна происходить равномерно и непрерывно; перья и шарик должны скользить по бумаге плавно и не выдергивать волокон, перья должны иметь защитно-декоративное покрытие.
Карандаши должны быть изготовлены из хорошо просушенной древесины. Оболочка карандашей должна иметь гладкую поверхность, равномерно покрытую лаком. Требуется, чтобы пишущий стержень имел одинаковую твердость по всей длине, не крошился и не царапал бумагу.
Шарнирные соединения чертежных инструментов должны обеспечивать плавное движение ножек и устойчивость их в любом положении. Не допускается самоотвинчивание винтов у таких соединений.
Поверхность сухих акварельных красок должна быть гладкой, без трещин и расслоений. Ручки кистей должны быть без сучков, шероховатостей, трещин и сколов; при смачивании волосяного пучка кисти должен образовываться острый конец.
Все школьно-письменные товары должны иметь четкую маркировку.
Товары школьно-письменные, канцелярские должны быть безопасными и безвредными, в совершенстве выполнять основные функции, быть удобными в пользовании, иметь малую загрязняемость, легкость чистки, быть надежными и современными.
Барченкова В.И. Основы товароведения непродовольственных товаров: Учебник. – М. Экономика, 1991. – 319 с.
Неверова А. Товароведение и экспертиза промышленных товаров. – М. Форум, 2006. – 848 с.
В группу школьно-письменных и канцелярских товаров входят бумага и картон, школьно-письменные товары и товары канцелярского назначения.
Канцелярские товары включают большую группу непродовольственных товаров, в основном небольших размеров, которые необходимы человеку для выполнения различных математических расчетов и напечатания работ в пределах "дом-организация", а также при письме, черчении, художественных работах.
Ассортимент канцелярских товаров в зависимости от признаков может быть: групповым; видовым; марочным.
Одной из важнейших характеристик канцелярских товаров является ассортиментная, которая определяет принципиальные различия между канцелярскими товарами разных видов и наименований.
Бумага, картон и изделия из них
Бумага и картон также характеризуются прочностью на разрыв, линейной деформацией при увлажнении и высыхании, прозрачностью, воздухопроницаемостью и другими свойствами.
К изделиям из бумаги и картона относят тетради, дневники школьные, альбомы, блокноты и др.
Бумага и картон должны иметь допустимую определенную кислотность, щелочность и др. не иметь режущих кромок.
Бумага и картон должны обеспечивать удобство пользования ими с учетом функционального назначения. Они должны иметь соответствующие степень проклейки или быть без нее, обладать определенной гладкостью.
Надежность в потреблении бумаги и картона определяется их сохранностью – сопротивлением разрыву, излому, продавливанию, деформации и др. Эстетические свойства бумаги характеризуются совершенством производственного исполнения – белизной, цветом, оттенком, непрозрачностью, просвечиваемостью, лоском и др.
Производство бумаги состоит из получения волокнистых материалов, их подготовки к отливу, составления композиции, отлива, отделки, резки (некоторые виды бумаги продают в рулонах) на листы определенных размеров, упаковки, маркировки.
Ассортимент бумаги, картона и изделий из них
Картон по назначению может быть переплетным, упаковочным, обувным, электротехническим и др.
Бумагу для письма, машинописи, ксерокопирования, черчения и рисования выпускают в виде писчей, цветной писчей, тетрадной, почтовой, машинописной, копировальной, чертежной, прозрачной чертежной, ватмана, бумажной кальки, масштабно-координатной и рисовальной бумаги.
Декоративная бумага, имеющая окрашенную гладкую крепированную поверхность либо поверхность, имитирующую бархат, мрамор, кожу или полотно, применяется для отделки бумажно-беловой и картонажной продукции, а также в декоративно-прикладном творчестве.
Картон переплетный и прессшпан (сильно уплотненный картон) используют для изготовления альбомов, блокнотов, папок и других изделий.
К изделиям из бумаги и картона относят тетради, дневники школьные, альбомы, блокноты, записные книжки, книги для записей, папки, санитарно-гигиенические изделия и др.
Тетради различают ученические (школьные), общие, для рисования, эскизов, заметок, записи слов, нот.
Тетради ученические изготовляют из писчей бумаги № 1 (100 % беленой целлюлозы), тетрадной, шести видов линовок, объемом 12, 18, 24 листа, с цельнобумажным переплетом (блок-комплект листов скреплен с переплетом проволочными скобами).
Тетради общие выпускают из писчей бумаги № 1, тетрадной и писчей № 2 (50 % беленой целлюлозы и 50 % белой древесной массы), с линовкой в горизонтальные линии или в клетку, преимущественно объемом 48, 60 и 96 листов, с переплетом цельнобумажным, цельнокартонным, составным и др. Тетради общие бывают со съемными блоками.
Тетради для рисования получают из рисовальной бумаги, объемом 8, 16, 24 листа, с цельнобумажным переплетом.
Тетради для эскизов могут быть из бумаги рисовальной, мелованной (с покровным слоем с одной или с двух сторон, состоящим в основном из пигмента и связующего вещества) и других видов, объемом 12 и 50 листов, с переплетом цельнобумажным или составным.
Тетради для заметок обычно из писчей бумаги № 1, объемом 24, 48, 90 и 96 листов.
Тетради для нот имеют специальную линовку в виде нескольких горизонтальных станов с пятью параллельными линиями в каждом.
Дневники школьные выпускают из писчей бумаги № 1, 2, писчей цветной и др. с печатью по установленной канцелярские товары форме, объемом 40 листов, в обложке из одной детали или в составной.
Альбомы выпускают для фотоснимков, почтовых карточек, черчения, рисования, эскизов, стихов, значков, хранения почтовых марок. Различают по материалу переплета и блока, объему (количеству листов), размеру (в миллиметрах), конструкции переплета и его отделке, скреплению листов блока с переплетом.
Блокноты изготовляют из бумаги писчей № 1, 2 и других видов, нелинованной и линованной, объемом обычно 50 отрывных листов, имеющих просечку или скрепленных с обложкой спиралью. На внешней стороне обложки делается оттиск в одну-две краски или многими красками, тиснение фольгой и др.
Записные книжки разнообразны по материалу блока и переплетной крышки, объему, конструкции и оформлению крышки. Они могут быть с алфавитом и без него.
Книги для записей бывают канцелярские и книги учета, алфавитные, для записи кулинарных рецептов, книги-каталоги "Моя библиотека".
Папки различают для бумаг, нот, художников, дипломных работ, черчения и рисования (школьные), для школьных тетрадей, грампластинок. Они разнообразны по исходному материалу, конструкции, оформлению и размерам.
К санитарно-гигиеническим изделиям относят салфетки бумажные (столовые одно- и трехслойные, дорожные, косметические), скатерти, полотенца бумажные в рулонах и листовые, платки носовые, памперсы и пеленки детские и др.
Качество бумаги, картона и изделий из них
На торговых предприятиях качество бумаги, картона и изделий из них проверяют органолептически. Особое внимание уделяется проверке правильности упаковки, ее сохранности, выявляют наличие следов подмочки пачек, кип, ящиков. Внешним осмотром определяют соответствие бумаги, картона и изделий из них требованиям нормативно-технической документации и образцам-эталонам. При обнаружении пороков устанавливают их допустимость и сорт (если стандарт предусматривает деление на сорта).
Школьно-письменные и канцелярские товары, средства оргтехники
К школьно-письменным товарам относят принадлежности для письма (условно, так как их можно отнести к товарам канцелярским), черчения и рисования, школьные товары
Принадлежности для письма включают карандаши, фломастеры, ручки, чернила, тушь.
Карандаши выпускают в оболочке из древесины (в которой заключен пишущий стержень) и в корпусе из пластмасс (механические).
Карандаши в оболочке из древесины подразделяют по характеру пишущего стержня (чернографитные, копировальные, цветные), назначению (школьные, чертежные, рисовальные, канцелярские), степени твердости (М – мягкие, Т – твердые, ТМ и СТ – средней твердости. Цифра, стоящая рядом с буквой, характеризует степень твердости или мягкости стержня), форме (круглые, граненые), торговым наименованиям.
Чернографитные карандаши могут быть с металлическим ниппелем и резинкой, с декоративной головкой и полосами и др. Карандаши чернографитные (разных степеней твердости), цветные школьные (разных цветов) и др. выпускаются наборами.
Карандаши механические (пишущий стержень сменный и может перемещаться вдоль оси карандаша) бывают цанговые (с выходным зажимом – цангой или с дозированной подачей стержня) и винтовые (стержень перемещается вращением головки корпуса).
Фломастеры представляют собой пластмассовый корпус с крышкой, внутри которого находится тампон со специальными чернилами (цвет которых соответствует цвету корпуса), и капиллярно-пористый стержень (в основании). Применяют их для письма и рисования.
Шариковые ручки изготовляют со сменными пишущими узлами (малого или большого объема), заряженные специальной пастой. Различают шариковые автоматические ручки одноцветные с неподвижным пишущим узлом, одноцветные с выдвижным пишущим узлом и многоцветные. В продажу ручки могут поступать в виде наборов.
Чернила выпускают канцелярские (жидкие и сухие – порошки, таблетки) и для автоматических ручек.
Тушь вырабатывают обыкновенную и морозостойкую, черную и цветную; используют для письма, черчения и рисования.
Принадлежности для черчения – это чертежные доски, линейки, рейсшины, угольники, лекала, транспортиры, чертежные инструменты (циркули, рейсфедеры и др.), наборы чертежных инструментов (готовальни), кнопки и другие изделия.
Готовальни – наборы чертежные (НЧ) в специальных футлярах. Различают готовальни по материалу, применяемому для изготовления ножек чертежного и разметочного циркулей (из цветных сплавов и из стали), назначению (школьные для выполнения чертежных работ карандашом, конструкторские для выполнения чертежных работ карандашом, тушью или карандашом и тушью, для выполнения чертежи о-конструкторских специальных работ), количеству предметов в наборе (инструментов и принадлежностей).
Чертежные доски представляют собой щиты различной конструкции; чертежный стол – это чертежная доска с приспособлением для ее укрепления на определенной высоте и под заданным углом.
Линейки бывают чертежные, справочные металлические, канцелярские.
Рейсшина – чертежная линейка с поперечной головкой (обычно поворотной) на одном из концов.
Угольники выпускают для работы карандашом и для работы карандашом и тушью. Различают их по величине углов при вершинах.
Лекало – чертежное изделие из пластмасс и древесины, различной формы, для проведения или проверки кривых линий.
Гуашевые краски – водно-клеевые, пастообразные, отличаются от акварельных большой укрывистостью. Бывают художественные, плакатные и флюоресцентные декоративные. Выпускают гуашевые краски в банках (поштучно и наборами) и тубах. Акварельные и гуашевые краски легко смываются водой.
Темперные краски имеют пастообразную консистенцию. При употреблении их разводят водой, после высыхания они образуют непрозрачный, светостойкий и несмываемый водой слой. Подразделяют на художественные темперные казеиново-масляные и поливинилацетатные; выпускают в тубах разных цветов (поштучно и наборами).
Масла (льняное, ореховое) применяют для разбавления и затирания красок.
Лаки (даммарный, копаловый, лак-фиксатив и др.) используют для разведения художественных масляных красок и для покрытия произведений живописи (образуется пленка, сохраняющая яркость и чистоту цвета художественных красок).
К изделиям для хранения и переноса учебников, тетрадей и принадлежностей относят портфели, ранцы, сумки и пеналы.
В ассортимент канцелярских товаров включены различные товары канцелярского назначения: клеи силикатные, казеиновые, ноливинилацетатные, нитроцеллюлозные; принадлежности для скрепления бумаг – степлеры, дыроколы (клякспапир), скрепки, булавки, штемпельные краски и подушки; папки для хранения бумаг из ПВХ, ПЭ, картона, комбинированные с различными скрепляющими устройствами.
Качество школьно-письменных, канцелярских товаров
Качество школьно-письменных товаров во многом зависит от использованных материалов, конструктивных особенностей и способа изготовления. Все они должны соответствовать общим и специальным требованиям. Общие требования регламентируют соответствие использованных материалов видам и маркам, предусмотренным стандартами, а также образцу-эталону и др. Специальные требования предусматривают надлежащее исполнение основной функции изделия, например: подача чернил или пасты у автоматических ручек должна происходить равномерно и непрерывно; перья и шарик должны скользить по бумаге плавно и не выдергивать волокон, перья должны иметь защитно-декоративное покрытие.
Карандаши должны быть изготовлены из хорошо просушенной древесины. Оболочка карандашей должна иметь гладкую поверхность, равномерно покрытую лаком. Требуется, чтобы пишущий стержень имел одинаковую твердость по всей длине, не крошился и не царапал бумагу.
Шарнирные соединения чертежных инструментов должны обеспечивать плавное движение ножек и устойчивость их в любом положении. Не допускается самоотвинчивание винтов у таких соединений.
Поверхность сухих акварельных красок должна быть гладкой, без трещин и расслоений. Ручки кистей должны быть без сучков, шероховатостей, трещин и сколов; при смачивании волосяного пучка кисти должен образовываться острый конец.
Все школьно-письменные товары должны иметь четкую маркировку.
Товары школьно-письменные, канцелярские должны быть безопасными и безвредными, в совершенстве выполнять основные функции, быть удобными в пользовании, иметь малую загрязняемость, легкость чистки, быть надежными и современными.
Барченкова В.И. Основы товароведения непродовольственных товаров: Учебник. – М. Экономика, 1991. – 319 с.
Неверова А. Товароведение и экспертиза промышленных товаров. – М. Форум, 2006. – 848 с.
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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