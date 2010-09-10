Фотокниги, календаки, принтбуки на заказ!

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Marinaerymn
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 20:38

Фотокниги, календаки, принтбуки на заказ!

Сообщение Marinaerymn » Сегодня, 20:43

Умение выбирать необычные подарки к любому празднику — это целое искусство.
Оно требует терпения, желания подарить то, что не оставит равнодушным.
А что может быть лучше впечатлений?
Интернет типография «Печать.нет» поможет выбрать ваш оригинальный подарок для любимых людей удобно и быстро.
- Фотокниги
- Календари из ваших фото
- Печать Фотокниги с доставкой
- Сувериры из ваших фото
- Выпускной, свадебный фотоальбом и т.д.

АКЦИЯ: бесплатная доставка по России при заказе от 3.000 р.
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