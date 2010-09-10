Сухожаровые шкафы (сухожары)
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Сухожаровые шкафы (сухожары)
Большой демонстрационный зал, собственная служба доставки и сервисная мастерская — преимущества покупки товаров для салонов красоты в компании «Евромедсервис». Представленный в каталоге сухожаровой шкаф представляет собой специализированное оборудование, используемое для стерилизации инструментов мастеров маникюра, педикюра или косметологов. Обеззараживание происходит при температуре 240°C, время обработки составляет 30 минут. В продаже представлены сухожары с объемом камеры до 20 литров. Устройства оснащены таймером и терморегулятором. Купить можно по ссылке http://www.emscorp.ru/catalog/equipment/sterilization/dry_heat/
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