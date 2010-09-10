Оцените календарь!

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Marinaerymn
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вчера, 20:38

Оцените календарь!

Сообщение Marinaerymn » 31 минуту назад

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Привет! Помогите понять: сделала календарь в подарок своему мч на
новый год, а он в ответ назвал меня "лярвой" и расстался со мной.

Что в это такого понять не могу никак???

Это фото обложки, остальные, кому интересно могу отправить в ЛС.
Привет этом заказала 15 штук на сайте типографии.
В итоге валяются 15 штук, т.к. фотки такие, что родителям и знакомым не подаришь))
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