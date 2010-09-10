Оцените календарь!
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Вчера, 20:38
Оцените календарь!
Привет! Помогите понять: сделала календарь в подарок своему мч на
новый год, а он в ответ назвал меня "лярвой" и расстался со мной.
Что в это такого понять не могу никак???
Это фото обложки, остальные, кому интересно могу отправить в ЛС.
Привет этом заказала 15 штук на сайте типографии.
В итоге валяются 15 штук, т.к. фотки такие, что родителям и знакомым не подаришь))
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