Сервис в мск

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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DjilAnderson
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 дек 2016, 22:03

Сервис в мск

Сообщение DjilAnderson » Сегодня, 12:55

Кто знает хороший сервис по ремонту ноутбуков в мск?
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Siaomi
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 17:19

Re: Сервис в мск

Сообщение Siaomi » 53 минуты назад

А какая модель ноутбука? Если COMPAQ, тогда обратитесь в http://compaq-russia.com/. Это один из лучший сервисных центров. Там и диагностика бесплатная, и даже есть выезд курьера.
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