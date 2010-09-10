Сообщение Alex12 » 24 минуты назад

"Svetloff"

г. Рязань!

Компанияпредлагает вам заказать жалюзи:горизонтальные, вертикальные, рулонные шторы(тканевые ролеты) с бесплатным выездом нашего замерщикаи с доставкой и установкой вБольшой выбор цветов и материалов для жалюзи.Узнать цены на жалюзи и более подробную информацию выможете на нашем сайте: