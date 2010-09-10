Сообщение Liluunamesse » Сегодня, 10:18

как верно сварить МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ?

время варки 5-7 минут



Чтобы сварить замороженный морской коктейль необязательно его за ранее размораживать Главное отлично помыть его под проточной водой, откинув на сито, т к между осьминожками и кусочками кальмаров могут наблюдаться следы песка, которые и требуется смыть Коктейль варят в отлично подсоленной воде, размер которой должен быть больше втрое Кастрюлю ставят на сильный огонь, доводят до состояния кипения и вываливают в нее морской коктейль Поначалу вода закончит кипеть, но через пару минут процесс возобновится После чего варить следует не больше 5 минут - 7 минут, иначе у коктейля будет «резиновый» вкус Кастрюлю нужно прикрыть крышкой, но не закрывать полностью После окончания приготовления воду необходимо слить, а морское ассорти заправить лимонным соком или оливковым маслом (по 1ч ложке) Самое главное коктейль не переварить Уже опосля 2-ух минут варки можно оглядеть морепродукты на предмет готовности, если они утеряли свою прозрачность, означает, коктейль можно снимать с огня

Благодаря собственному деликатному и утонченному вкусу морской коктейль часто включают в состав вторых блюд Он готовится мгновенно



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