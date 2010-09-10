Продам круглый аквариум на 6.8 л с оборудованием
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Продам круглый аквариум на 6.8 л с оборудованием
Доброго времени суток, форумчане!
Продаю круглый аквариум, объем - 6,8 л.
Встроенный свет и фильтр. Цена - 2500 руб. Аквариум в отличном состоянии. Продаю в связи с расширением потомства. В текущем аквариуме мы уже не помещаемся Подробные характеристики аквариума можно вот здесь почитать - http://aquamegamall.ru/products/akvarium-tetra-cascade-globe-6-8-l
За подробностями пишите в лс.
Продаю круглый аквариум, объем - 6,8 л.
Встроенный свет и фильтр. Цена - 2500 руб. Аквариум в отличном состоянии. Продаю в связи с расширением потомства. В текущем аквариуме мы уже не помещаемся Подробные характеристики аквариума можно вот здесь почитать - http://aquamegamall.ru/products/akvarium-tetra-cascade-globe-6-8-l
За подробностями пишите в лс.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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