Сообщение Liluunamesse » 26 минут назад

Дети - цветочки жизни

Дети – цветочки жизни, Недаром так говорят, Не надо излишней здесь харизмы, Все дети – наш расцветающий сад

Вот семечки, обыденные, обыкновенные, Ничем не примечательны они, Но можем вырастить таланты все такие, Которыми смогли б гордиться мы

С любовью, трепетно и нежно, Посадим новый мы росток И вырастим мы с ним конечно, Прекрасный, пламенный цветок

Терпенья чуточку добавим, Ну и естественно доброты, И без вниманья не оставим, Свои любимые цветочки

Улыбку мы дарить им будем, Нести для их свое тепло, Все по призванию мы люди, Нам суждено творить добро

И вот мы лицезреем результаты, Вот наши 1-ые ростки, Я знаю, то, что я вожатый, А они все, мои цветы!

Детки – цветочки жизни, Они же – расцветающий сад, Детство - оно в наших идей, И каждый то держать в голове рад

Вожатый – профессия птица, Не выучить в книжках ее, В деток необходимо просто влюбиться, Дать им сердечко свое

Даровать им любовь и ласку, Согреть теплом собственных рук, Открыть им новейшую сказку, От бед уберечь и разлук

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