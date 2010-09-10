что делать когда в видео отстает от звука
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что делать когда в видео отстает от звука
Дети - цветочки жизни
Дети – цветочки жизни, Недаром так говорят, Не надо излишней здесь харизмы, Все дети – наш расцветающий сад
Вот семечки, обыденные, обыкновенные, Ничем не примечательны они, Но можем вырастить таланты все такие, Которыми смогли б гордиться мы
С любовью, трепетно и нежно, Посадим новый мы росток И вырастим мы с ним конечно, Прекрасный, пламенный цветок
Терпенья чуточку добавим, Ну и естественно доброты, И без вниманья не оставим, Свои любимые цветочки
Улыбку мы дарить им будем, Нести для их свое тепло, Все по призванию мы люди, Нам суждено творить добро
И вот мы лицезреем результаты, Вот наши 1-ые ростки, Я знаю, то, что я вожатый, А они все, мои цветы!
Детки – цветочки жизни, Они же – расцветающий сад, Детство - оно в наших идей, И каждый то держать в голове рад
Вожатый – профессия птица, Не выучить в книжках ее, В деток необходимо просто влюбиться, Дать им сердечко свое
Даровать им любовь и ласку, Согреть теплом собственных рук, Открыть им новейшую сказку, От бед уберечь и разлук
© Copyright: Анастасия Раевская 2014 Свидетельство о публикации №114020406697
Портал Стихи ру предоставляет создателям возможность вольной публикации собственных литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского контракта Все авторские права на произведения принадлежат создателям и охраняются законом Перепечатка произведений возможна лишь с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской страничке Ответственность за тексты произведений создатели несут самостоятельно на основании правил публикации и русского законодательства Вы также сможете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией
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Дети – цветочки жизни, Недаром так говорят, Не надо излишней здесь харизмы, Все дети – наш расцветающий сад
Вот семечки, обыденные, обыкновенные, Ничем не примечательны они, Но можем вырастить таланты все такие, Которыми смогли б гордиться мы
С любовью, трепетно и нежно, Посадим новый мы росток И вырастим мы с ним конечно, Прекрасный, пламенный цветок
Терпенья чуточку добавим, Ну и естественно доброты, И без вниманья не оставим, Свои любимые цветочки
Улыбку мы дарить им будем, Нести для их свое тепло, Все по призванию мы люди, Нам суждено творить добро
И вот мы лицезреем результаты, Вот наши 1-ые ростки, Я знаю, то, что я вожатый, А они все, мои цветы!
Детки – цветочки жизни, Они же – расцветающий сад, Детство - оно в наших идей, И каждый то держать в голове рад
Вожатый – профессия птица, Не выучить в книжках ее, В деток необходимо просто влюбиться, Дать им сердечко свое
Даровать им любовь и ласку, Согреть теплом собственных рук, Открыть им новейшую сказку, От бед уберечь и разлук
© Copyright: Анастасия Раевская 2014 Свидетельство о публикации №114020406697
Портал Стихи ру предоставляет создателям возможность вольной публикации собственных литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского контракта Все авторские права на произведения принадлежат создателям и охраняются законом Перепечатка произведений возможна лишь с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской страничке Ответственность за тексты произведений создатели несут самостоятельно на основании правил публикации и русского законодательства Вы также сможете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией
Ежедневная аудитория портала Стихи ру – порядка 200 тыщ гостей, которые в общей сумме просматривают более 2-ух миллионов страничек по данным счетчика посещаемости, который размещен справа от этого текста В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество гостей
© Все права принадлежат создателям, 2000-2017 Разработка и поддержка: Литературный клуб Под эгидой Русского союза писателей 18+
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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