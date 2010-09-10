Заголовки и слоганы – оригинально и в точку!

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prometey
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Зарегистрирован: 10 сен 2016, 11:08
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Заголовки и слоганы – оригинально и в точку!

Сообщение prometey » 48 минут назад

Разработаю сильные заголовки для разного применения в Интернет (на сайтах, для рекламных сервисов, досок объявлений и т.д.), а также слоганы и рекламные куплеты для Интернет или радио. Сложность и «крылатость» слоганов зависит от их стоимости. Цена заголовка от $0,5. Стоимость слогана от $10. Примеры моих цитат, претендующих на вечность, смотрите в рубрике Издательство моего креативного портала, а применение заголовков и слоганов можно посмотреть в любых его рубриках. Подробности и возможность заказа здесь: http://nabloge.ru/uslugi/silnye-zagolovki-i-slogany

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