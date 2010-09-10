Купить кирпич
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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- Зарегистрирован: 36 минут назад
Купить кирпич
Хотите, чтобы слова пословицы «Мой дом - моя крепость» относились и к вашему жилищу, будь то жилой дом, коттедж, дача? Решили построить гараж, баню, сарай, но не можете определиться - какой материал будет самым надежным и по каким техническим характеристикам и параметрам его подобрать? Являетесь строителем крупного промышленного объекта, поэтому вам требуется большая партия стройматериала? Холдинг «Объединенные керамические заводы» поможет выбрать и приобрести наиболее распространенный и доказавший свою незаменимость стройматериал - кирпич.
Наш сайт: http://okz-07.ru
Наш сайт: http://okz-07.ru
1 сообщение • Страница 1 из 1
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