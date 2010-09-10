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Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Robertguina
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вчера, 17:22

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Сообщение Robertguina » 36 минут назад

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Например в командировке часто просто некогда тратить время на ухаживания и знакомства с женщинами в традиционных местах,
кроме того, такой роман может нести за собой последствия, так как дама может пожелатьnsexy ru проститутки новосибирска
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