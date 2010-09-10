Сообщение Liluunamesse » 28 минут назад

Дети - цветы жизни

Малыши – цветы жизни, Недаром так молвят, Не нужно излишней здесь харизмы, Все малыши – наш цветущий сад

Вот семечки, обычные, обыкновенные, Ничем не примечательны они, Но можем вырастить таланты все такие, Которыми смогли б гордиться мы

С любовью, трепетно и лаского, Посадим новейший мы росток И вырастим мы с ним естественно, Прекрасный, огненный цветок

Терпенья чуточку добавим, Ну и естественно доброты, И без вниманья не оставим, Свои возлюбленные цветочки

Улыбку мы даровать им будем, Нести для их свое тепло, Все по призванию мы люди, Нам предначертано творить добро

И вот мы видим результаты, Вот наши первые ростки, Я знаю, то, что я вожатый, А все они, мои цветы!

Детки – цветы жизни, Они же – цветущий сад, Детство - оно в наших идей, И каждый то держать в голове рад

Вожатый – профессия птица, Не выучить в книгах ее, В деток нужно просто втюриться, Отдать им сердечко свое

Даровать им любовь и ласку, Согреть теплом собственных рук, Открыть им новейшую сказку, От бед уберечь и разлук

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