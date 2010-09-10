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Агентство недвижимости “Авентус Риалти” – современное агентство недвижимости, использующее продуктивные технологии привлечения покупателей aventus su/arenda-ofisnaya-nedvizhimost/сдается-в-аренду-помещение-на-улице-пятницкая-detail html помещение под общепит Мы работаем без выходных и круглосуточно, сотрудничаем с инвеcторами и застройщиками, имеем огромную базу агентов Создаём под любой проект свой маркентинговый план по реализации или аренде недвижимости Мониторим рынок и делаем и анализ ценообразования, что позволяет нам постоянно иметь свежую информацию для эффективной работы с заказчиками Наши специалисты проводят индивидуальные работы со съёмщиками и арендодателями



Мы сможем организовать реализацию и аренду офисной, складской и торговой недвижимости Предоставляем технические консультации и при необходимости сервис оценки недвижимости aventus su/arenda-ofisnaya-nedvizhimost/сдается-в-аренду-помещение-на-улице-пятницкая-detail html помещение под ресторан Для получения подробной информации о наших услугах вы можете позвонить по телефонам, которые указаны на нашем ресурсе Оформить заявку на аренду или приобретение недвижимости вы также можете у нас на сайте или непосредственно позвонив по телефону к нашим специалистам



Мы успешно сотрудничаем с почти 50 сетевыми фирмами Москвы и МО, и наша база клиентов постоянно пополняется aventus su/rent/arenda-skladskoy-nedvizhimosti html аренда складской недвижимости Ждём ваших заказов!