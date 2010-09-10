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Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать

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