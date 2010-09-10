Анимационная видео реклама

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prostosmotri
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 11:42

Анимационная видео реклама

Сообщение prostosmotri » Сегодня, 11:52

Создание профессионального анимационного видеоролика до 30 секунд, монтаж, озвучка, сценарий, продвижение и реклама видеоролика в течении 1 месяца на 6 крупнейших видеохостингах Мира - 15000 рублей. Стоимость создания анимационного видеоролика без его продвижения и рекламы - 6000 рублей.

Наши видеоролики: ✓ Приносят хороший доход - Увеличивают продажи в 2 - 4 раза ✓ Интересны - Более 60% пользователей, посмотревших видеоролик, готовы приобрести рекламируемый продукт ✓ Информативны - 1 секунда видео заменяет около 2 000 слов ✓ Эффективны - 1 видеоролик продаёт лучше, чем 2 менеджера по продажам, не требуя при этом зарплаты, и работая 24 часа в сутки, без выходных, 365 дней в году ✓Продвигают продукт - в 6 крупнейших видеохостингах Мира!

Наши контакты: Сайт http://prostosmotri.ru, Электронная почта info@prostosmotri.ru, Телефон +7(926)130-75-00.
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