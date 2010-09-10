Сообщение vadikys » 37 минут назад

Добрый день. Диагноз «бесплодие» не мешает сотням пар становиться счастливыми родителями. Клиника «За Рождение» в Ярославле предлагает современные методы искусственного оплодотворения. В нашей стране частота бесплодных браков достигает 15 %, что, по мнению ВОЗ, является критическим уровнем. На помощь супругам, испытывающим трудности с зачатием, приходят вспомогательные репродуктивные технологии.