Медицинская клиника
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Медицинская клиника
Добрый день. Диагноз «бесплодие» не мешает сотням пар становиться счастливыми родителями. Клиника «За Рождение» в Ярославле предлагает современные методы искусственного оплодотворения. В нашей стране частота бесплодных браков достигает 15 %, что, по мнению ВОЗ, является критическим уровнем. На помощь супругам, испытывающим трудности с зачатием, приходят вспомогательные репродуктивные технологии.
http://yar-vrtcenter.ru/services/iskuss ... otvorenie/
http://yar-vrtcenter.ru/services/iskuss ... otvorenie/
1 сообщение • Страница 1 из 1
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