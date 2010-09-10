Медицинская клиника

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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vadikys
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 38 минут назад

Медицинская клиника

Сообщение vadikys » 37 минут назад

Добрый день. Диагноз «бесплодие» не мешает сотням пар становиться счастливыми родителями. Клиника «За Рождение» в Ярославле предлагает современные методы искусственного оплодотворения. В нашей стране частота бесплодных браков достигает 15 %, что, по мнению ВОЗ, является критическим уровнем. На помощь супругам, испытывающим трудности с зачатием, приходят вспомогательные репродуктивные технологии.
http://yar-vrtcenter.ru/services/iskuss ... otvorenie/
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