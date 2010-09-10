Сообщение rosaluxemburg25 » 22 минуты назад

Продается 2-к квартира

Рязанская обл., г. Михайлов, Ул. Фруктовая.2 этаж,теплая отапливаемая квартира, раздельный с/у, 44 кв м.Вместе с квартирой идут 3 сарая, двухэтажный гараж и 2 небольших огородных участка.Тел. 89164276756 Светлана.Фото можно посмотреть на авито: