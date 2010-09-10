Продам квартиру, г. Михайлов, Рязанская обл.

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rosaluxemburg25
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вчера, 17:01

Продам квартиру, г. Михайлов, Рязанская обл.

Сообщение rosaluxemburg25 » Вчера, 17:03

Продается 2-к квартира
Рязанская обл., г. Михайлов, Ул. Фруктовая.
2 этаж,теплая отапливаемая квартира, раздельный с/у, 44 кв м.
Вместе с квартирой идут 3 сарая, двухэтажный гараж и 2 небольших огородных участка.
Тел. 89164276756 Светлана.
Фото можно посмотреть на авито:
https://www.avito.ru/mihaylov/kvartiry/ ... _812960783
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Ernestmiree
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 05 мар 2017, 02:01

Как маленькие дети снимаются в кино

Сообщение Ernestmiree » 44 минуты назад

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