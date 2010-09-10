Сообщение LeonardJag » 34 минуты назад

Я решила, что своему парню необходимо подарить коллекционную игру, только свободных денег не было и я обратилась <a href="goo gl/EtgKh1">сюда</a> Может и вам повезет! Оформление заняло 5 минут и сразу на карту