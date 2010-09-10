Продам квартиру, г. Михайлов, Рязанская обл.

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
rosaluxemburg25
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 мар 2017, 17:01

Продам квартиру, г. Михайлов, Рязанская обл.

Сообщение rosaluxemburg25 » 06 мар 2017, 17:03

Продается 2-к квартира
Рязанская обл., г. Михайлов, Ул. Фруктовая.
2 этаж,теплая отапливаемая квартира, раздельный с/у, 44 кв м.
Вместе с квартирой идут 3 сарая, двухэтажный гараж и 2 небольших огородных участка.
Тел. 89164276756 Светлана.
Фото можно посмотреть на авито:
https://www.avito.ru/mihaylov/kvartiry/ ... _812960783
Вернуться к началу
KXRussell
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 21:54

https://prostocash.com/

Сообщение KXRussell » 26 минут назад

prostocash com/ prostocash com/
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя