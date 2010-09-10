Продам квартиру, г. Михайлов, Рязанская обл.
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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3 сообщения • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 мар 2017, 17:01
Продам квартиру, г. Михайлов, Рязанская обл.
Продается 2-к квартира
Рязанская обл., г. Михайлов, Ул. Фруктовая.
2 этаж,теплая отапливаемая квартира, раздельный с/у, 44 кв м.
Вместе с квартирой идут 3 сарая, двухэтажный гараж и 2 небольших огородных участка.
Тел. 89164276756 Светлана.
Фото можно посмотреть на авито:
https://www.avito.ru/mihaylov/kvartiry/ ... _812960783
Рязанская обл., г. Михайлов, Ул. Фруктовая.
2 этаж,теплая отапливаемая квартира, раздельный с/у, 44 кв м.
Вместе с квартирой идут 3 сарая, двухэтажный гараж и 2 небольших огородных участка.
Тел. 89164276756 Светлана.
Фото можно посмотреть на авито:
https://www.avito.ru/mihaylov/kvartiry/ ... _812960783
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Вчера, 21:46
Нужен совет.
Можно поподробней?
П С
Прошёл недавно mrt-rus info/ мрт химки цены приемлимые
П С
Прошёл недавно mrt-rus info/ мрт химки цены приемлимые
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