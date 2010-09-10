Сообщение NikoLavreTam » Сегодня, 21:28



От твоей улыбки ярче света замирает песня соловья



Женщина сильна не только лаской, –

Вдохновляет верностью она,

Чтобы стала жизнь волшебной сказкой,

Ей улыбка светлая дана…



Приглашая нас с тобой на встречу,

Чтобы бились радостно сердца

Разрумянилась заря под вечер

В золоте небесного венца.



Ни к чему мне одному дорога, –

Жажду видеть я твоё лицо!

День разлуки – это слишком много,

Улыбнись же, выйдя на крыльцо.



Ты как в небе радуга красива,

А что есть ты, счастью нет цены.

В дар тебе несу я торопливо

В цвете чудодейственность весны.



От твоей улыбки ярче света

Замирает песня соловья

И в поэзии та мысль воспета,

Что тобою держится семья.



От тебя – семейный микроклимат,

Настроение твоё – сюрприз!

Чтобы жизнь не проходила мимо –

Удовлетворю любой каприз.



С 01 по 96 инициативы по улучшению законов в РФ. Позорная отписка зам. губернатора С.А. Чеботарёва. Анализ её и постыдного официального гимна Олимпиады 2014



Жириновский дважды ответил, что принял к сведению, но Зюганов даже и так не ответил. Напоминаю, что если до 30.04.2017 г. от кого-либо не будет ответа хотя бы с обещанием предложить Госдуме мои инициативы до указанного срока, если согласятся с ними, или если депутаты проигнорируют мои сообщения (не опровергнут и не ответят вообще), то они прославятся как враги народа. То же самое относится и к депутатам Госдумы, кто прекратил переписку, ссылаясь лишь на то, что если Тамбовские чиновники прекратили переписку, то и они, даже не поинтересовавшись причиной дискриминации, также прекращают отвечать.



То же самое относится и к тем «слугам народа», кто притворился, что не понимает мои инициативы, доводы к ним, фальсифицируя приведённые для примеров факты. Например, некоторые депутаты на доказательство дискриминации поэтов на примере абсурда текста официального гимна зимней Олимпиады отвечают лишь по его исполнителям, которые были упомянуты мной вскользь. Или, несмотря на то, что в 96 инициативах мною подробно был аргументирован вред обществу от принятых законов без контроля по причине независимости от Конституции тех, кто должен был их исполнять, многие депутаты утверждают пороки подчёркиванием слов: «каждая власть самостоятельна». Но никто не опроверг ни одного доказательства, как и истину: «Чем больше независимости, тем строже должен быть общественный контроль»! От игнорирования прописных истин все власти исполняют лишь свои желания, которые вреднее чем воровские понятия, ибо портят судьбы только честных граждан (взяток не дают). Превзошёл всех суд, который игнорирует все законы о существе дел – хаос от безнаказанности! В суд обращаться вредно, так как после его абсурдных решений ни одна компетентная государственная организация не имеет права отменить абракадабру. Верховный Суд жалобы не принимает, но депутатам всё равно – они отдалились от народа, по-моему, по причине выплачиваемых им сверхвысоких окладов.



Все немотивированные, бесцеремонные от независимости прокурорские отказные ответы совсем не по сути дел незаконны по статьям 19 и 29 Конституции РФ. К таким отказам относятся, например, и отписка депутата Госдумы Сергея Михайловича Боярского, который доказал, что мафия Санкт-Петербурга тесно связана с мафией Тамбова. Он более чем за месяц не пояснил законность своих действий о прекращении переписки по защищаемому им разгулу дискриминации и мошенничества в Тамбовской администрации, несмотря на мои просьбы об этом и на жалобу председателю Госдумы В.В. Володину. С.М. Боярский – уже враг народа? Объяснения и опровержения моих инициатив согласно пунктам 3.1 и 3.2 Конституции РФ от всех депутатов по отношению к Конституции России и к затронутым законам жду до 30.04.2017 года. Невозможно опровергнуть инициативы – надо принять их до этой даты, а не ссылаться на уже опровергнутые антидемократические законы от мафии или от американских консультантов, пусть и ошибочно принятых Госдумой. Такие ссылки – оскорбление! Я дважды с начала декабря 2016 г. рассылал всем депутатам Госдумы-7 вот это обращение: http://www.litsovet.ru/index.php/materi ... _id=520450 С 01 по 96 инициативы по улучшению законов в РФ. Позорная отписка зам. губернатора С.А. Чеботарёва. Анализ её и постыдного официального гимна Олимпиады 2014Жириновский дважды ответил, что принял к сведению, но Зюганов даже и так не ответил. Напоминаю, что если до 30.04.2017 г. от кого-либо не будет ответа хотя бы с обещанием предложить Госдуме мои инициативы до указанного срока, если согласятся с ними, или если депутаты проигнорируют мои сообщения (не опровергнут и не ответят вообще), то они прославятся как враги народа. То же самое относится и к депутатам Госдумы, кто прекратил переписку, ссылаясь лишь на то, что если Тамбовские чиновники прекратили переписку, то и они, даже не поинтересовавшись причиной дискриминации, также прекращают отвечать.То же самое относится и к тем «слугам народа», кто притворился, что не понимает мои инициативы, доводы к ним, фальсифицируя приведённые для примеров факты. Например, некоторые депутаты на доказательство дискриминации поэтов на примере абсурда текста официального гимна зимней Олимпиады отвечают лишь по его исполнителям, которые были упомянуты мной вскользь. Или, несмотря на то, что в 96 инициативах мною подробно был аргументирован вред обществу от принятых законов без контроля по причине независимости от Конституции тех, кто должен был их исполнять, многие депутаты утверждают пороки подчёркиванием слов: «каждая власть самостоятельна». Но никто не опроверг ни одного доказательства, как и истину: «Чем больше независимости, тем строже должен быть общественный контроль»! От игнорирования прописных истин все власти исполняют лишь свои желания, которые вреднее чем воровские понятия, ибо портят судьбы только честных граждан (взяток не дают). Превзошёл всех суд, который игнорирует все законы о существе дел – хаос от безнаказанности! В суд обращаться вредно, так как после его абсурдных решений ни одна компетентная государственная организация не имеет права отменить абракадабру. Верховный Суд жалобы не принимает, но депутатам всё равно – они отдалились от народа, по-моему, по причине выплачиваемых им сверхвысоких окладов.Все немотивированные, бесцеремонные от независимости прокурорские отказные ответы совсем не по сути дел незаконны по статьям 19 и 29 Конституции РФ. К таким отказам относятся, например, и отписка депутата Госдумы Сергея Михайловича Боярского, который доказал, что мафия Санкт-Петербурга тесно связана с мафией Тамбова. Он более чем за месяц не пояснил законность своих действий о прекращении переписки по защищаемому им разгулу дискриминации и мошенничества в Тамбовской администрации, несмотря на мои просьбы об этом и на жалобу председателю Госдумы В.В. Володину. С.М. Боярский – уже враг народа? Объяснения и опровержения моих инициатив согласно пунктам 3.1 и 3.2 Конституции РФ от всех депутатов по отношению к Конституции России и к затронутым законам жду до 30.04.2017 года. Невозможно опровергнуть инициативы – надо принять их до этой даты, а не ссылаться на уже опровергнутые антидемократические законы от мафии или от американских консультантов, пусть и ошибочно принятых Госдумой. Такие ссылки – оскорбление!

Николай Лаврентьев Тамбовский