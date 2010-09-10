Пред нанесением изоляционного материала поверхность очищают от ржавчины
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Пред нанесением изоляционного материала поверхность очищают от ржавчины
Использование электролитов, содержащих кислоты, цианидов и других, химически активных соединений, заставляют применять методы нейтрализации и глубокой очистки отходов экологически опасного гальванического производства, созидать дорогостоящие очистные сооружения, который, в конечно счете, нивелирует положительные качества http://zaboroff.spb.ru/ustanovka-zaboro ... h-zaborov/ сварного забора у этого высокопроизводительного технологически процесса.
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