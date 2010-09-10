Пред нанесением изоляционного материала поверхность очищают от ржавчины

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RichardPEK
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 35 минут назад

Пред нанесением изоляционного материала поверхность очищают от ржавчины

Сообщение RichardPEK » 35 минут назад

Использование электролитов, содержащих кислоты, цианидов и других, химически активных соединений, заставляют применять методы нейтрализации и глубокой очистки отходов экологически опасного гальванического производства, созидать дорогостоящие очистные сооружения, который, в конечно счете, нивелирует положительные качества http://zaboroff.spb.ru/ustanovka-zaboro ... h-zaborov/ сварного забора у этого высокопроизводительного технологически процесса.
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