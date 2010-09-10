Сообщение svaiomskFiepe » Сегодня, 03:46

Строительная производственная компания «Сваи Омск» приглашает Вас лично осмотреть свой web-сайт Мы полагаем, что наведывание нашего сайта станет для Клиента нужным и информационным

С радостью заявляем что созданная нами фирма по праву считается эксклюзивным генпоставщиком спиральных свай изготовления компании «НПО «Инженерные Технологии» в Российской федерации Высококачественные винтообразные сваи, из отечественного металла, с ЛИТЫМИ винтовыми (либо лопастными) наконечниками, великолепное качество производства да и относительно невысокая стоимость — это то что мы готовы рекомендовать всем своим клиентам А хорошее эксплуатационное качество монтажа и решимость браться за наиболее трудные задачи всегда была визитной картой представленной производственной компании!

Мы всегда с радостью поделимся с Вами лично востребованной информацией о винтовых сваях, фундаментах на винтовых сваях, вероятности а также целесообразности их использования в случаях малоэтажного строительства, перепадов высот, выполнения строительных работ в условиях сибирского атмосферного климата а также промерзания грунтов





svaiomsk ru/usluga/fundament-na-vintovyh-svayah-dlya-legkih-sooruzhenij/ Р¤СѓРЅРґР°РјРµРЅС‚ РЅР° РІРёРЅС‚РѕРІС‹С… СЃРІР°СЏС… РґР»СЏ Р»РµРіРєРёС… СЃРѕРѕСЂСѓР¶РµРЅРёР№