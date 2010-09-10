Мужчина для зачатия ребенка - донор спермы, суррогатный отец-папа. Укравина/Киев.
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Мужчина для зачатия ребенка - донор спермы, суррогатный отец-папа. Укравина/Киев.
Вы просыпаетесь с мыслью: хочу хабеременеть или хочу ребенка для себя? Вы хотите забеременеть, но НЕ ОТ КОГО или Он не может или не хочет?
Если да то донор спермы, суррогатный отец это ДЛЯ ВАС! Лучший аналог ЭКО! Виктор!
Пишите мне на И-мейл: creampie@krovatka.su
Я привлекательный киевлянин, мне 33-х года готов помочь Вам и стать Вам мужчиной для зачатия, суррогатным отцом (донором спермы), то есть ПОМОЖЕТ ВАМ забеременеть
бесплатно, исключительно ЕСТЕСТВЕННЫМ способом, если Вы девушка/женщина: 20-45 лет, способная достойно вырастить и воспитать ребенка Сама или с другим
мужчиной, обеспеченная, т.е без материальных и жилищных проблем (чтобы ребенок не жил в нищете) и взаимных претензий в дальнейшем. В Вашу личную жизнь
я не лезу, также как и Вы в Мою. Вопросы почему ваш парень или муж продолжительное время не хочет или не может сделать вас мамой, или "УЖЕ ПОРА,
почему Того Самого все нет?" не задаю! Конфиденциальность и красивого ребенка гарантирую! Проживаю в Киеве. Приезд/отъезд, гостиница/квартира для
будущей встречи это НЕ МОИ заботы. Вы ведь не бедная мама, я прав? Образование: юрист и экономист. Если вас заинтересовало мое письмо, я вам импатичен и вы хотите
продолжить диалог, просто ответьте на него, отправив Ваше фото на указанный имейл. Я голубоглазый блондин модельной внешности, рост 185, вес 80. Ничем
не болею. Наше общение будет складываться на условиях полной анонимности. Данное предложение не предусматривает никаких дальнейший обязательств с моей и Вашей сторон.
Встреча возможна только при взаимной симпатии. Если Вас заинтересовало данное письмо и Вы хотите продолжить общение, пишите на электронный адрес:
creampie@krovatka.su и скиньте Ваши фото, заранее решив готовы ли Вы приехать в Киев чтобы забеременеть и в дальнейшем воспитывать будущего ребенка без
меня, одна либо с Вашим потенциальным или будущим мужем. А результат я гарантирую.
P.s: Вы сами понимаете и вероятно знаете что это дешевле чем ЭКО, к тому же естественней и приятней, при этом ничем не оскорбляет и не занижает Вашу
планку ожиданий от отсутствием реальных партнеров для зачатия (возможно Вы очень занятая по жизни и Вам не до знакомств) В общем пишите. С уважением,
Контакты:
Е-мейл: creampie@krovatka.su
Если да то донор спермы, суррогатный отец это ДЛЯ ВАС! Лучший аналог ЭКО! Виктор!
Пишите мне на И-мейл: creampie@krovatka.su
Я привлекательный киевлянин, мне 33-х года готов помочь Вам и стать Вам мужчиной для зачатия, суррогатным отцом (донором спермы), то есть ПОМОЖЕТ ВАМ забеременеть
бесплатно, исключительно ЕСТЕСТВЕННЫМ способом, если Вы девушка/женщина: 20-45 лет, способная достойно вырастить и воспитать ребенка Сама или с другим
мужчиной, обеспеченная, т.е без материальных и жилищных проблем (чтобы ребенок не жил в нищете) и взаимных претензий в дальнейшем. В Вашу личную жизнь
я не лезу, также как и Вы в Мою. Вопросы почему ваш парень или муж продолжительное время не хочет или не может сделать вас мамой, или "УЖЕ ПОРА,
почему Того Самого все нет?" не задаю! Конфиденциальность и красивого ребенка гарантирую! Проживаю в Киеве. Приезд/отъезд, гостиница/квартира для
будущей встречи это НЕ МОИ заботы. Вы ведь не бедная мама, я прав? Образование: юрист и экономист. Если вас заинтересовало мое письмо, я вам импатичен и вы хотите
продолжить диалог, просто ответьте на него, отправив Ваше фото на указанный имейл. Я голубоглазый блондин модельной внешности, рост 185, вес 80. Ничем
не болею. Наше общение будет складываться на условиях полной анонимности. Данное предложение не предусматривает никаких дальнейший обязательств с моей и Вашей сторон.
Встреча возможна только при взаимной симпатии. Если Вас заинтересовало данное письмо и Вы хотите продолжить общение, пишите на электронный адрес:
creampie@krovatka.su и скиньте Ваши фото, заранее решив готовы ли Вы приехать в Киев чтобы забеременеть и в дальнейшем воспитывать будущего ребенка без
меня, одна либо с Вашим потенциальным или будущим мужем. А результат я гарантирую.
P.s: Вы сами понимаете и вероятно знаете что это дешевле чем ЭКО, к тому же естественней и приятней, при этом ничем не оскорбляет и не занижает Вашу
планку ожиданий от отсутствием реальных партнеров для зачатия (возможно Вы очень занятая по жизни и Вам не до знакомств) В общем пишите. С уважением,
Контакты:
Е-мейл: creampie@krovatka.su
1 сообщение • Страница 1 из 1
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