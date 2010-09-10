Кто-нибудь заказывал в квартиру полусухую стяжку?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Кто-нибудь заказывал в квартиру полусухую стяжку?
Всем привет! Скажите, кто-нибудь делал заказ на стяжку полусухим методом для пола с фиброволокном в квартире?
На форумах Рязанский собственники советуют делать у Евростроя, сайт организации - http://www.prestigehouse.ru
Кто-то уже имеет опыт работы с этой конторой?
На форумах Рязанский собственники советуют делать у Евростроя, сайт организации - http://www.prestigehouse.ru
Кто-то уже имеет опыт работы с этой конторой?
1 сообщение • Страница 1 из 1
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