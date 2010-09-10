Кто-нибудь заказывал в квартиру полусухую стяжку?

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
velone
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 57 минут назад

Кто-нибудь заказывал в квартиру полусухую стяжку?

Сообщение velone » 54 минуты назад

Всем привет! Скажите, кто-нибудь делал заказ на стяжку полусухим методом для пола с фиброволокном в квартире?
На форумах Рязанский собственники советуют делать у Евростроя, сайт организации - http://www.prestigehouse.ru
Кто-то уже имеет опыт работы с этой конторой?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость