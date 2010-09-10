БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УНИВЕРСИТЕТАХ СЛОВАКИИ

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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euintegrationcenter
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 58 минут назад

БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УНИВЕРСИТЕТАХ СЛОВАКИИ

Сообщение euintegrationcenter » 51 минуту назад

Бесплатное высшее образование в государственных университетах Словакии на словацком языке с получением ВНЖ и возможностью остаться работать в Европе! Подготовительные языковые курсы в Словакии для абитуриентов с проживанием в общежитии университета. Нострификация дипломов. Готовим пакет документов для получения студенческой визы и полное сопровождение в Словакии.
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