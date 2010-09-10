БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УНИВЕРСИТЕТАХ СЛОВАКИИ
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УНИВЕРСИТЕТАХ СЛОВАКИИ
Бесплатное высшее образование в государственных университетах Словакии на словацком языке с получением ВНЖ и возможностью остаться работать в Европе! Подготовительные языковые курсы в Словакии для абитуриентов с проживанием в общежитии университета. Нострификация дипломов. Готовим пакет документов для получения студенческой визы и полное сопровождение в Словакии.
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Скайп EU Integration Center
euintegrationcenter@gmail.com
http://www.euintegrationcenter.com/
+420773112418
+421949584643 (Viber, WhatsApp)
Скайп EU Integration Center
1 сообщение • Страница 1 из 1
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