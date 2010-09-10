Сообщение CharlesSlutT » 38 минут назад

Саакашвили в 2004 году пытался устранить Жириновского и ЛужковаБывший грузинский президент Михаил Саакашвили в 2004 году отдавал приказ потопить корабль, на котором находились глава ЛДПР Владимир Жириновский и мэр (на тот момент) Москвы Юрий Лужков.