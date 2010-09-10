Саакашвили в 2004 году пытался устранить Жириновского и Лужкова
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Саакашвили в 2004 году пытался устранить Жириновского и Лужкова
Саакашвили в 2004 году пытался устранить Жириновского и Лужкова
Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили в 2004 году отдавал приказ потопить корабль, на котором находились глава ЛДПР Владимир Жириновский и мэр (на тот момент) Москвы Юрий Лужков.
https://infox.sg/others/news/saakashvili-pytalsya-ustranit-zhirinovskogo-i-luzhkova18/?id=social.infox.sg
Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили в 2004 году отдавал приказ потопить корабль, на котором находились глава ЛДПР Владимир Жириновский и мэр (на тот момент) Москвы Юрий Лужков.
https://infox.sg/others/news/saakashvili-pytalsya-ustranit-zhirinovskogo-i-luzhkova18/?id=social.infox.sg
1 сообщение • Страница 1 из 1
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