Кастинги для детей, съемки в рекламе и кино

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Ernestmiree
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 05 мар 2017, 02:01

Кастинги для детей, съемки в рекламе и кино

Сообщение Ernestmiree » Сегодня, 19:26

Первая детская профессиональная тренинг- студия кино "КАДР"
Хочу чтобы ребенок снимался в кино
Детям 11 лет сниматься в кино
Профессиональная тренинг-студия кино "Кадр"
Сниматься в кино без опыта в москве дети




Мой ребенок хочет сниматься в кино
Съемки и обучение для детей
Хочу чтобы ребенок снимался в кино
Кинокастиг для детей
Мой ребенок хочет сниматься в кино
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя