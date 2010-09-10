интернет магазин автомобильных шин
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интернет магазин автомобильных шин
купить купить шины якохама в санкт петербурге шины якохама в санкт петербурге
Шины Yokohama (Йокогама)
Приоритетными направлениями в исследованиях являются снижающие парниковый эффект «зеленые» технологии, поиск новых добавок в резиновые смеси, разработка инновационных материалов.
Испытания новой продукции происходят с учетом всех возможных дорожных покрытий на полигонах D-PARC и T-Mary. На треке D–PARC есть возможность моделировать более 20 вариантов поверхностей. Второй полигон специализируется на испытаниях шин в зимних условиях. Подобная практика позволяет протестировать управляемость, тормозные характеристики, уровень шума во всех возможных режимах движения и в различных погодных условиях. Результатом этой работы стали многочисленные победы гоночных команд Yokohama, мировое признание и стабильный рост продаж ее продукции.
Летние шины Yokohama
Шины другой сезонности::
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Для легковых купить шины якохама в санкт петербурге автомобилей
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Зимние шины Yokohama
Шины другой сезонности::
Зимние шины шип
Для легковых автомобилей
Зимние шины шип
Зимние шины шип
Для легковых автомобилей
Зимние шины шип
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Зимние шины шип
Для легковых автомобилей
Зимние шины шип
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Зимние шины шип
Для легковых автомобилей
Всесезонные шины Yokohama
Шины другой сезонности::
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Вечерняя доставка за 290 рублей, 5 точек самовывоза
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шины в спб, интернет магазин шин
Шины Yokohama (Йокогама)
Приоритетными направлениями в исследованиях являются снижающие парниковый эффект «зеленые» технологии, поиск новых добавок в резиновые смеси, разработка инновационных материалов.
Испытания новой продукции происходят с учетом всех возможных дорожных покрытий на полигонах D-PARC и T-Mary. На треке D–PARC есть возможность моделировать более 20 вариантов поверхностей. Второй полигон специализируется на испытаниях шин в зимних условиях. Подобная практика позволяет протестировать управляемость, тормозные характеристики, уровень шума во всех возможных режимах движения и в различных погодных условиях. Результатом этой работы стали многочисленные победы гоночных команд Yokohama, мировое признание и стабильный рост продаж ее продукции.
Летние шины Yokohama
Шины другой сезонности::
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Для легковых купить шины якохама в санкт петербурге автомобилей
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Зимние шины Yokohama
Шины другой сезонности::
Зимние шины шип
Для легковых автомобилей
Зимние шины шип
Зимние шины шип
Для легковых автомобилей
Зимние шины шип
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Зимние шины шип
Для легковых автомобилей
Зимние шины шип
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Зимние шины шип
Для легковых автомобилей
Всесезонные шины Yokohama
Шины другой сезонности::
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей
Вечерняя доставка за 290 рублей, 5 точек самовывоза
Товар добавлен в корзину
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Товара нет в наличии
Для уточнения информации о возможности заказа данного товара, свяжитесь с нами.
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шины в спб, интернет магазин шин
http://koleso-fortuny.ru/
1 сообщение • Страница 1 из 1
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