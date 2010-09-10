Каркасные дома с гарантией 5 лет
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Каркасные дома с гарантией 5 лет
Достоинства каркасных домов:
- срок сооружения дома составляет всего 2 месяца.
- строительные работы могут вестись круглый год (за исключением закладки фундамента).
- такой дом очень хорошо удерживает тепло и «дышит». Жить в каркасном доме приятно и уютно.
- экономия на всех этапах строительства. Для сооружения такого дома не нужен массивный фундамент, так как вес каркасного строения существенно ниже, чем у дома, который сооружен из традиционных материалов (кирпича, шлакоблоков).
- возможность использовать различные строительные материалы для внешней и внутренней отделки дома.
Мы предлагаем каркасные дома под ключ по доступным ценам - http://smr4u.ru
- срок сооружения дома составляет всего 2 месяца.
- строительные работы могут вестись круглый год (за исключением закладки фундамента).
- такой дом очень хорошо удерживает тепло и «дышит». Жить в каркасном доме приятно и уютно.
- экономия на всех этапах строительства. Для сооружения такого дома не нужен массивный фундамент, так как вес каркасного строения существенно ниже, чем у дома, который сооружен из традиционных материалов (кирпича, шлакоблоков).
- возможность использовать различные строительные материалы для внешней и внутренней отделки дома.
Мы предлагаем каркасные дома под ключ по доступным ценам - http://smr4u.ru
1 сообщение • Страница 1 из 1
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