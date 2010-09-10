Арендую землесос Pilemaster PD3000
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Арендую землесос Pilemaster PD3000
Требуется на постоянной основе землесос Pilemaster PD3000 для очистки рек, прудов, озер от ила, донных отложений, сапропеля
Работы нужно произвести на территории Челябинской области, озеро Увильды
Объём работ 50000 м3 в месяц На базе гусеничного экскаватора до 20 тонн
Оплата: 48500 рублей\смена
Ждём ваших предложений
Компания УМ Строймост
контактный т\ф: +7(3435) 370-180
Карличук Илья
info@stroy-most ru
blog pilemaster ru/wp-content/uploads/2016/04/20160315_165119-604x270 jpg
Работы нужно произвести на территории Челябинской области, озеро Увильды
Объём работ 50000 м3 в месяц На базе гусеничного экскаватора до 20 тонн
Оплата: 48500 рублей\смена
Ждём ваших предложений
Компания УМ Строймост
контактный т\ф: +7(3435) 370-180
Карличук Илья
info@stroy-most ru
blog pilemaster ru/wp-content/uploads/2016/04/20160315_165119-604x270 jpg
1 сообщение • Страница 1 из 1
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