Арендую землесос Pilemaster PD3000

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PMaster
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 мар 2017, 10:39

Арендую землесос Pilemaster PD3000

Сообщение PMaster » 49 минут назад

Требуется на постоянной основе землесос Pilemaster PD3000 для очистки рек, прудов, озер от ила, донных отложений, сапропеля
Работы нужно произвести на территории Челябинской области, озеро Увильды
Объём работ 50000 м3 в месяц На базе гусеничного экскаватора до 20 тонн
Оплата: 48500 рублей\смена
Ждём ваших предложений

Компания УМ Строймост
контактный т\ф: +7(3435) 370-180
Карличук Илья
info@stroy-most ru

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