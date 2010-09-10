Звуковое оборудование

Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.

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zilik
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 минут назад

Звуковое оборудование

Сообщение zilik » 10 минут назад

Добрый день. Хочу обновить звуковое оборудование. Думаю сделать заказ здесь https://www.yarovit-m.ru/zvukovoe-oborudovanie/ Что скажите? Стоит здесь заказывать? Может посоветуете где еще можно?
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