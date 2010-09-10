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Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Kristyicolo
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вчера, 15:33

Подарок

Сообщение Kristyicolo » Сегодня, 11:23

Букеты роз - это прекрасные и нежные растения, наверное, самые популярные. Букет красных роз символизирует любовь, белый невинность, чайные розы любовь и радость, а желтые - это знак дружбы и преданности. Розы выбирают не только в качестве извинение или в знак благодарности, но и на более официальные мероприятия, такие как деловые встречи или бизнес. Их можно заказать на сайте https://floweredem.com/index.php?route=stories/show&story_id=5 с доставкой по Киеву или забрать персонально в нашем магазине.
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