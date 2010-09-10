Сообщение Tavioti » 54 минуты назад

Купила на сайте биглионе купон на 5 сеансов массажа Lpg в клинике Эдуарда Бондарева по адресу г. Рязань ул. Праволыбедская д. 27, оф. 96. Позвонила для записи по тел. 89156273547 и для уточнения информации, не ответили. Пришла в салон, т.к. недалеко работаю. Администратора нет, в клинике бардак, из персонала только Павел, который отправил меня к Ольге и сказал, что записи он не ведёт. Ольге дозвонилась. Она переговорила с Павлом после чего он сказал, что ему нужен распечатанный купон! Хотя в условиях указано, что это может быть электронный вариант!!! Я сказала, что распечатать не могу и сайт биглион предусматривает электронный билет. Павел сказал, ему негде записать информацию, тетрадь для записи у Ольги и нужно звонить ей. Я попросила лист и ручку. Мне принесли со словами - записывайтесь сами. И массажист ушёл на приём. Я набрала Ольге, чтобы разобраться в данной ситуации, потому что такое предвзятое отношение к клиентам не допустимо! Разговаривали с ней на повышенных тонах (Ольгу возмутило, что я сказала, что оставлю плохой отзыв). К записи мы так и не приступили. Меня постоянно передергивали. Говорили, что "мол ишь какая купила за копейки и ещё претензии предъявляет". В итоге нашего разговора знаете, что произошло? Ольга сказала мне по телефону "пошла на х*й" и бросила трубку!!! Матом! Я пыталась перезвонить - На телефон мне естественно не отвечают! Отказали в приёме, нахамили - это недопустимо! Связалась с представителем Биглиона - адекватная девушка. Она связалась с Ольгой и сказала, что со мной свяжутся. Действительно, мне перезвонила Ольга - не извинилась! Это произошло только после того, как я задала прямой вопрос. Вроде уже приступили к записи... Но, как только Ольга узнала, что написано обращение в Биглион и Роспотребнадзор, Ее просто разорвало! Она сказала, что у неё есть связи, свидетели и т.д. Я, не стала уже слушать Ее и прервала соединение. И это человек, который представляет лицо салона! Я год назад проходила у неё курс (12 процедур) массажа и планировала в этом году сделать тоже самое... но увы и ах! То что произошло сегодня просто возмутим! Заявление на возврат денежных средств я, конечно же, напишу. Отвратительное отношение к клиенту!