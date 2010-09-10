Сообщение surta » Вчера, 22:59

Попрощаемся с санаторием Сосновый Бор. Сотрудников отправили в 2хнедельный отпуск, газ отрезали, воду слили. Ничего не обещают, последних отдыхающих даже по-человечески не отправили: процедуры не доделали, водой холодной из-под душа "умыли", кормили тоже холодным. По всей видимости, властям Рязанской области выгоднее закрыть глаза на постройку очередного коттеджного комплекса в курортной зоне, чем спасти санаторий и предоставить тысячам людей возможность поправлять свое здоровье. Скорбим и помним!