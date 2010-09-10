Прощаемся с Сосновым Бором
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Прощаемся с Сосновым Бором
Попрощаемся с санаторием Сосновый Бор. Сотрудников отправили в 2хнедельный отпуск, газ отрезали, воду слили. Ничего не обещают, последних отдыхающих даже по-человечески не отправили: процедуры не доделали, водой холодной из-под душа "умыли", кормили тоже холодным. По всей видимости, властям Рязанской области выгоднее закрыть глаза на постройку очередного коттеджного комплекса в курортной зоне, чем спасти санаторий и предоставить тысячам людей возможность поправлять свое здоровье. Скорбим и помним!
Re: Прощаемся с Сосновым Бором
С Сосновым Бором покончили. С СКБ на Есенина покончили.Пора браться за Рязанский мясокомбинат.Отличные очистные сооружения,канализация и водовод отдельный. Какой жилой комплекс получится!
Пора сносит дома на Садовой,Урицкого, Щедрина. Так развалюхи. Не жалко. Но пора исчислять Новую Рязань с момента застройки остатков Старой (1095г).
Пора сносит дома на Садовой,Урицкого, Щедрина. Так развалюхи. Не жалко. Но пора исчислять Новую Рязань с момента застройки остатков Старой (1095г).
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