Сосновый Бор, прощай!
Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.
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Сосновый Бор, прощай!
Попрощаемся с санаторием Сосновый Бор. Сотрудников отправили в 2хнедельный отпуск, газ отрезали, воду слили. Ничего не обещают, последних отдыхающих даже по-человечески не отправили: процедуры не доделали, водой холодной из-под душа "умыли", кормили тоже холодным. По всей видимости, властям Рязанской области выгоднее закрыть глаза на постройку очередного коттеджного комплекса в курортной зоне, чем спасти санаторий и предоставить тысячам людей возможность поправлять свое здоровье. Скорбим и помним!
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