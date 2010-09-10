Информация по блокировкам (Россия)
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Сегодня, 12:21
Информация по блокировкам (Россия)
Доменное имя kinozz.club было поставлено регистратором в состояние «clienthold», что делает его неработоспособным для пользователей.
Наши НОВЫЕ домены:
http://hbqt.luu.kinozz.lol
http://ukxb.liq.kinozz.lol
http://zjls.wfz.kinozz.lol
http://qpmv.bwc.kinozz.lol
http://cygx.mfb.kinozz.lol
http://jbea.oxy.kinozz.lol
http://xgat.waw.kinozz.lol
Что Вы можете сделать:
Превентивно настроить обход блокировок (смотреть ниже)
Все ссылки, приведенные в этой теме (а желательно всю тему) сохраняйте на компьютере! Обязательно! Скачайте эту раздачу: в ней описано множество способов по обходу блокировок!
Благодаря им вы сможете обойти потом ограничения на свободу получения информации
Зарегистрироваться, будем высылать информацию про обход блокировок на почту
Периодически заглядывайте сюда для новостей
Наши НОВЫЕ домены:
http://hbqt.luu.kinozz.lol
http://ukxb.liq.kinozz.lol
http://zjls.wfz.kinozz.lol
http://qpmv.bwc.kinozz.lol
http://cygx.mfb.kinozz.lol
http://jbea.oxy.kinozz.lol
http://xgat.waw.kinozz.lol
Что Вы можете сделать:
Превентивно настроить обход блокировок (смотреть ниже)
Все ссылки, приведенные в этой теме (а желательно всю тему) сохраняйте на компьютере! Обязательно! Скачайте эту раздачу: в ней описано множество способов по обходу блокировок!
Благодаря им вы сможете обойти потом ограничения на свободу получения информации
Зарегистрироваться, будем высылать информацию про обход блокировок на почту
Периодически заглядывайте сюда для новостей
1 сообщение • Страница 1 из 1
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