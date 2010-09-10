<a href=https://vk.com/sniat_kvartiru_v_rostove>сдать квартиру ростов</a>
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Сегодня, 14:41
<a href=https://vk.com/sniat_kvartiru_v_rostove>сдать квартиру ростов</a>
Здравствуйте друзья
Пробовал месяц назад арендовать квартиру в Ростове, это оказалось такой колоссальной проблемой.
Много агенств, весь авито забито какими то левыми объявлениями.
Написано Собственник, звонишь а там - ой извините эту квартиру уже сдали, приезжайте к нам, мы Вам найдем что нибудь обязательно.
Комиссия у них 100% !!!
Создал группу вконтакте, буду выкладывать туда квартиры, дома, которые 100% без агенств.
Поддержите пожалуйста - подпишитесь коль не сложно.
Уважаемый модератор - это не спам, если Вы искали квартиру в аренду то Вы должны понимать очем я.
<a href=https://vk.com/sniat_kvartiru_v_rostove>снять квартиру ростов</a>
Пробовал месяц назад арендовать квартиру в Ростове, это оказалось такой колоссальной проблемой.
Много агенств, весь авито забито какими то левыми объявлениями.
Написано Собственник, звонишь а там - ой извините эту квартиру уже сдали, приезжайте к нам, мы Вам найдем что нибудь обязательно.
Комиссия у них 100% !!!
Создал группу вконтакте, буду выкладывать туда квартиры, дома, которые 100% без агенств.
Поддержите пожалуйста - подпишитесь коль не сложно.
Уважаемый модератор - это не спам, если Вы искали квартиру в аренду то Вы должны понимать очем я.
<a href=https://vk.com/sniat_kvartiru_v_rostove>снять квартиру ростов</a>
<a href=https://vk.com/sniat_kvartiru_v_rostove>снять дом в ростове на дону</a>
1 сообщение • Страница 1 из 1
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