Сообщение CharlesCoern » 15 минут назад

Здравствуйте друзья

Пробовал месяц назад арендовать квартиру в Ростове, это оказалось такой колоссальной проблемой.

Много агенств, весь авито забито какими то левыми объявлениями.

Написано Собственник, звонишь а там - ой извините эту квартиру уже сдали, приезжайте к нам, мы Вам найдем что нибудь обязательно.

Комиссия у них 100% !!!

Создал группу вконтакте, буду выкладывать туда квартиры, дома, которые 100% без агенств.

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Уважаемый модератор - это не спам, если Вы искали квартиру в аренду то Вы должны понимать очем я.

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