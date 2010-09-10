Стихи, отрывающие от земного
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 21:26
Стихи, отрывающие от земного
Подбор соответствующих текстов - хобби: моё и моего мужа - поэта старовера из Клепиков - Антонова Алексея...
Радуга
Сквозной, синеющий простор
Горит стоцветными огнями.
Опять взметнула ты над нами
Свой ясный, блещущий восторг.
И ветер острым, нежным свистом
Трубит в хрустальные рога,
Царит, парит в зефире чистом
Твоя нетленная дуга.
Горит сверкающее знамя,
Моей души последний стяг,
Благоухающее пламя,
Обетованье вечных благ.
Юрий Сидоров
Радуга
Сквозной, синеющий простор
Горит стоцветными огнями.
Опять взметнула ты над нами
Свой ясный, блещущий восторг.
И ветер острым, нежным свистом
Трубит в хрустальные рога,
Царит, парит в зефире чистом
Твоя нетленная дуга.
Горит сверкающее знамя,
Моей души последний стяг,
Благоухающее пламя,
Обетованье вечных благ.
Юрий Сидоров
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 21:26
Re: Стихи, отрывающие от земного
***
Последний снег искрится на земле.
И облака, как снег последний тают.
И долго пребывавшая во мгле,
Трава зеленая меня воспоминает.
Всё повторяется, но глаз не оторвать
От сахаристого намокнувшего снега.
Любви неизречённой благодать
К нам прорастает свежестью побегов.
Прими Любовь! Желай Её принять.
Лишь этим воздыханием томимый,
Отвергни смерть. Сломай её печать
Любовью Бога неуничтожимой.
Антонов Алексей
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