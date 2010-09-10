Сообщение stariknatali » 14 минут назад

***Последний снег искрится на земле.И облака, как снег последний тают.И долго пребывавшая во мгле,Трава зеленая меня воспоминает.Всё повторяется, но глаз не оторватьОт сахаристого намокнувшего снега.Любви неизречённой благодатьК нам прорастает свежестью побегов.Прими Любовь! Желай Её принять.Лишь этим воздыханием томимый,Отвергни смерть. Сломай её печатьЛюбовью Бога неуничтожимой.Антонов Алексей