Стихи, отрывающие от земного

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stariknatali
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 21:26

Стихи, отрывающие от земного

Сообщение stariknatali » 19 минут назад

Подбор соответствующих текстов - хобби: моё и моего мужа - поэта старовера из Клепиков - Антонова Алексея...

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Радуга



Сквозной, синеющий простор

Горит стоцветными огнями.

Опять взметнула ты над нами

Свой ясный, блещущий восторг.



И ветер острым, нежным свистом

Трубит в хрустальные рога,

Царит, парит в зефире чистом

Твоя нетленная дуга.



Горит сверкающее знамя,

Моей души последний стяг,

Благоухающее пламя,

Обетованье вечных благ.

Юрий Сидоров
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stariknatali
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 21:26

Re: Стихи, отрывающие от земного

Сообщение stariknatali » 14 минут назад

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***

Последний снег искрится на земле.
И облака, как снег последний тают.
И долго пребывавшая во мгле,
Трава зеленая меня воспоминает.

Всё повторяется, но глаз не оторвать
От сахаристого намокнувшего снега.
Любви неизречённой благодать
К нам прорастает свежестью побегов.

Прими Любовь! Желай Её принять.
Лишь этим воздыханием томимый,
Отвергни смерть. Сломай её печать
Любовью Бога неуничтожимой.
Антонов Алексей
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