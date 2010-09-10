сайдинг петербург
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- Зарегистрирован: 03 мар 2017, 02:13
сайдинг петербург
Как научиться ухаживать за окнами из ПВХ
Поливинилхлоридные окна, вне всякого сомнения, стали одним из предельно полезных изобретений для строительной отрасли: за пару десятилетий они были установлены без малого во всех офисных зданиях и обычных жилых домах. Деревянные окна банально не способны соревноваться с синтетикой по своей прочности. Качественный современный стеклопакет способен служить до сорока лет, не теряя своих замечательных параметров, но это не означает, что новенькие пластмассовые окна достаточно купить и забить. Чтобы окна стояли так долго, за ними надо регулярно ухаживать, от том как это делать можете прочитать в материале замер окон . Стекло, установленное в пластмассовых окнах, ничем не отличается от привычным вам стеклянных изделий, поэтому его следует тупо мыть один раз в сезон.
Белая пластиковая рама окна требует к себе немногим больше внимания: ее нельзя пытаться мыть с помощью грубых абразивных веществ и агрессивных химических составов, вроде кислоты. Мы советуем для мытья рам применять нейтральное жидкое мыло и тонкую губку для чистки посуды с отрезанной «жесткой» частью. Чтобы с чисткой рамы не образовалось проблем, тупо протирайте ее хотя-бы раз в сезон. Важной деталью любого окна являются черные резиновые уплотнители, они обеспечивают герметичность, не пропускают в квартиру влагу и холодный ветер с улицы. И чтобы так продолжалось и дальше, резину по периметру рамы нужно мыть три раза в год. Для этого стоит применять чистую хлопковую тряпку без чистящего средства, а после чистки резину можно смазать глицерином. Целиком менять уплотнитель надо каждые 3-4 года, как рекомендовали на www.pro-spetcokno.ru
Механические части окон нужно смазывать машинным маслом, дабы они не скрипели и не трескались.
В большей части новых оконных систем предусмотрены функции перевода их на теплый летний и холодный зимний схемы работы. В летнем положении створка немного отходит от рамы, что позволяет без сквозняков вентилировать дом. Зимой же этого проветривания надо избегать. Чтобы менять силу прижима створки, нужно повернуть винт на боковой стороне рамы при помощи шестигранки. Поворот в сторону самой створки, намного сильнее прижимает раму, а осторожное вращение в сторону улицы переводит окно в режим летнего проветривания.
Поливинилхлоридные окна, вне всякого сомнения, стали одним из предельно полезных изобретений для строительной отрасли: за пару десятилетий они были установлены без малого во всех офисных зданиях и обычных жилых домах. Деревянные окна банально не способны соревноваться с синтетикой по своей прочности. Качественный современный стеклопакет способен служить до сорока лет, не теряя своих замечательных параметров, но это не означает, что новенькие пластмассовые окна достаточно купить и забить. Чтобы окна стояли так долго, за ними надо регулярно ухаживать, от том как это делать можете прочитать в материале замер окон . Стекло, установленное в пластмассовых окнах, ничем не отличается от привычным вам стеклянных изделий, поэтому его следует тупо мыть один раз в сезон.
Белая пластиковая рама окна требует к себе немногим больше внимания: ее нельзя пытаться мыть с помощью грубых абразивных веществ и агрессивных химических составов, вроде кислоты. Мы советуем для мытья рам применять нейтральное жидкое мыло и тонкую губку для чистки посуды с отрезанной «жесткой» частью. Чтобы с чисткой рамы не образовалось проблем, тупо протирайте ее хотя-бы раз в сезон. Важной деталью любого окна являются черные резиновые уплотнители, они обеспечивают герметичность, не пропускают в квартиру влагу и холодный ветер с улицы. И чтобы так продолжалось и дальше, резину по периметру рамы нужно мыть три раза в год. Для этого стоит применять чистую хлопковую тряпку без чистящего средства, а после чистки резину можно смазать глицерином. Целиком менять уплотнитель надо каждые 3-4 года, как рекомендовали на www.pro-spetcokno.ru
Механические части окон нужно смазывать машинным маслом, дабы они не скрипели и не трескались.
В большей части новых оконных систем предусмотрены функции перевода их на теплый летний и холодный зимний схемы работы. В летнем положении створка немного отходит от рамы, что позволяет без сквозняков вентилировать дом. Зимой же этого проветривания надо избегать. Чтобы менять силу прижима створки, нужно повернуть винт на боковой стороне рамы при помощи шестигранки. Поворот в сторону самой створки, намного сильнее прижимает раму, а осторожное вращение в сторону улицы переводит окно в режим летнего проветривания.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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