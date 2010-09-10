Предлагаем продажу сварной балки любого размера
Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 57 минут назад
Предлагаем продажу сварной балки любого размера
Предлагаем изготовление сварной балки любой сложности.
В наличии громадные мощности для изготовления сварной балки.
Размер производства балки: от 60 мм до 1800 мм
Максимальная длинна 16 метров
Толщина полки : от 4 мм
Стоимость: от 56900 руб/тонна цена с материалами
Работаем по Московской области. Любые объёмы производства сварной балки
(4932) 33-97-44
Россия, г.Иваново ул.Суздальская д.18-Б
http://montazhnic.ru продажа сварной двутавровой балки
В наличии громадные мощности для изготовления сварной балки.
Размер производства балки: от 60 мм до 1800 мм
Максимальная длинна 16 метров
Толщина полки : от 4 мм
Стоимость: от 56900 руб/тонна цена с материалами
Работаем по Московской области. Любые объёмы производства сварной балки
(4932) 33-97-44
Россия, г.Иваново ул.Суздальская д.18-Б
http://montazhnic.ru продажа сварной двутавровой балки
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частное строительство»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя