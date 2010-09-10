Предлагаем продажу сварной балки любого размера

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Montazhki3
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 57 минут назад

Предлагаем продажу сварной балки любого размера

Сообщение Montazhki3 » 57 минут назад

Предлагаем изготовление сварной балки любой сложности.
В наличии громадные мощности для изготовления сварной балки.
Размер производства балки: от 60 мм до 1800 мм
Максимальная длинна 16 метров
Толщина полки : от 4 мм
Стоимость: от 56900 руб/тонна цена с материалами
Работаем по Московской области. Любые объёмы производства сварной балки
(4932) 33-97-44
Россия, г.Иваново ул.Суздальская д.18-Б
http://montazhnic.ru продажа сварной двутавровой балки
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