Сообщение bazent » Сегодня, 13:56

Помогу и отвечу на вопросы в области источников бесперебойного питания.

Сам работаю техническим специалистом в энергетической компании.

Лучше письменно спрашивать, работы выездная, отвечаю вечером.

Писать можно в личку или на портал bazent.ru там чаще читаю почту и выкладываю обзорную информацию.