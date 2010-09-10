Консультации по ибп

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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bazent
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Зарегистрирован: Сегодня, 13:48
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Консультации по ибп

Сообщение bazent » Сегодня, 13:56

Помогу и отвечу на вопросы в области источников бесперебойного питания.
Сам работаю техническим специалистом в энергетической компании.
Лучше письменно спрашивать, работы выездная, отвечаю вечером.
Писать можно в личку или на портал bazent.ru там чаще читаю почту и выкладываю обзорную информацию.
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