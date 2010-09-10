Подарок спортсмену

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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redkaya1979
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 13:52

Подарок спортсмену

Сообщение redkaya1979 » Сегодня, 13:59

Хочу купить мужу на день рождение мешок для бокса, он увлекает ММА, как думаете будет достойный подарок или стоит поискать что то попроще? Я вот думаю такой мешок взять, он вроде бы и не дорогой и по виду нормальный. Что скажите про мой выбор??
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