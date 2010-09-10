Подарок спортсмену
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Сегодня, 13:52
Подарок спортсмену
Хочу купить мужу на день рождение мешок для бокса, он увлекает ММА, как думаете будет достойный подарок или стоит поискать что то попроще? Я вот думаю такой мешок взять, он вроде бы и не дорогой и по виду нормальный. Что скажите про мой выбор??
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